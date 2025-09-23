Vencer ou vencer! São José Basket recebe o Bauru pelo jogo 2

É vencer ou vencer! O São José Basket recebe o Bauru na noite desta quarta-feira (24), a partir das 19h30, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo jogo da série melhor de três dos playoffs das quartas de final do Campeonato Paulista.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
E o time da região, comandado pelo técnico Régis Marrelli, vai ao jogo sob muita pressão. Afinal de contas, perdeu o primeiro confronto, em Bauru, na tarde de domingo (21), e precisa vencer para empatar a série.
Em caso de triunfo logo mais, o São José irá provocar o terceiro jogo, na quinta, no mesmo local e horário. Mas, se perder, estará fora do campeonato de forma precoce.
No ano passado, o São José foi vice-campeão após chegar às finais depois de nove anos. Agora, quer ao menos repetir o feito e, para isso, precisa superar um velho rival.
Os ingressos para o jogo de logo mais podem ser adquiridos pela internet, no site oficial.
Jogos das quartas de final
- 21/9 (domingo) às 18h - Bauru 84x77 Mr.Moo São José Basketball - Ginásio Panela de Pressão
- 24/9 (quarta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Bauru - Farma Conde Arena
- 25/9 (quinta-feira) às 19h30 - Mr.Moo São José Basketball x Bauru - Farma Conde Arena*