Vencer ou vencer! São José Basket recebe o Bauru pelo jogo 2

É vencer ou vencer! O São José Basket recebe o Bauru na noite desta quarta-feira (24), a partir das 19h30, no ginásio da Farma Conde Arena, em São José dos Campos, pelo segundo jogo da série melhor de três dos playoffs das quartas de final do Campeonato Paulista.

E o time da região, comandado pelo técnico Régis Marrelli, vai ao jogo sob muita pressão. Afinal de contas, perdeu o primeiro confronto, em Bauru, na tarde de domingo (21), e precisa vencer para empatar a série.