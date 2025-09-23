24 de setembro de 2025
VÍDEO

Ônibus atropela pedestre e complica trânsito no centro de SJC

Por Da redação | São José dos Campos
Tempo de leitura: < 1 min
Trânsito complicado no local após o acidente
Trânsito complicado no local após o acidente

Uma pedestre foi atropelada por um ônibus na região central de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (23), em frente ao Parque Santos Dumont.

Segundo testemunhas, o trânsito ficou complicado no local após a pedestre ter a sua perna atingida pelo ônibus.

Não há informações atualizadas sobre o estado de saúde da vítima.

* Matéria em atualização

