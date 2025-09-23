Ônibus atropela pedestre e complica trânsito no centro de SJC

Uma pedestre foi atropelada por um ônibus na região central de São José dos Campos, na manhã desta terça-feira (23), em frente ao Parque Santos Dumont.

Segundo testemunhas, o trânsito ficou complicado no local após a pedestre ter a sua perna atingida pelo ônibus.