VALE: PRF detém homem por importunação sexual em ônibus na Dutra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, no último sábado (20), um homem acusado de importunar sexualmente uma mulher em um ônibus na rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.

A equipe da PRF foi acionada após o coletivo realizar uma parada programada no km 58 da rodovia. O autor da importunação tentou fugir do local, mas foi contido por outro passageiro. Segundo a vítima, ela estava dormindo quando acordou sendo importunada.