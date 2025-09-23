VALE: PRF detém homem por importunação sexual em ônibus na Dutra

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu, no último sábado (20), um homem acusado de importunar sexualmente uma mulher em um ônibus na rodovia Presidente Dutra, em Guaratinguetá.
A equipe da PRF foi acionada após o coletivo realizar uma parada programada no km 58 da rodovia. O autor da importunação tentou fugir do local, mas foi contido por outro passageiro. Segundo a vítima, ela estava dormindo quando acordou sendo importunada.
Durante a ocorrência, os policiais constataram que o homem já possuía passagem por crime semelhante. Ele foi encaminhado ao plantão policial de Guaratinguetá, onde permaneceu preso pelo crime de importunação sexual.
“A Polícia Rodoviária Federal reforça a importância da denúncia em casos de assédio e importunação sexual em transportes coletivos. Qualquer vítima ou testemunha deve acionar imediatamente as autoridades. Sua denúncia protege vítimas e ajuda a prender os responsáveis. Segurança e respeito nas estradas são prioridade”, disse a corporação.