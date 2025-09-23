Anderson diz que uso de spray de pimenta pela GCM é investigado

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que está sendo investigado o uso de spray de pimenta pela GCM (Guarda Civil Municipal) para dispersar um protesto de moradores da Vila Unidos, na zona norte de São José, na manhã dessa segunda-feira (22). O protesto começou depois que um parquinho e uma academia ao ar livre foram retirados da comunidade.
Moradores alegaram que o tratamento recebido da GCM foi mais rígido do que o aplicado em bairros nobres da cidade, como Urbanova ou Jardim Aquarius. O caso repercutiu nas redes sociais (veja o vídeo).
Nesta terça-feira (23), Anderson se posicionou sobre o episódio. Ele lamentou a situação e disse que estão averiguando as imagens para avaliar a conduta da GCM, se teve abuso ou não.
Ele reconheceu que os moradores estavam de forma pacífica e disse que o episódio “não vai se repetir”. Também garantiu que o guarda municipal envolvido no caso “é experiente”.
“O que está errado precisa corrigir”, disse Anderson, reconhecendo que episódios como esse “não podem se repetir”. O prefeito de São José afirmou ainda que pretende se encontrar com os moradores da Vila Unidos.
O caso.
O grupo de moradores protestava contra a retirada de um parquinho e de uma academia ao ar livre quando guardas lançaram spray de pimenta em homens e mulheres que participavam da mobilização, o que aumentou o clima de tensão no local.
De acordo com a Prefeitura de São José, a área será usada pela CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que está construindo 28 apartamentos para famílias inscritas no programa habitacional do Estado.
A administração municipal informou ainda que tanto o parquinho quanto a academia de ginástica serão reinstalados em outro terreno, na mesma rua, considerado mais adequado por ser plano e preparado para receber melhorias de infraestrutura.
Em nota, a administração informou que a Guarda Civil Municipal acompanhava a ação no local e, “diante da necessidade, realizou a dispersão de manifestantes com spray, recurso de arma não letal”.