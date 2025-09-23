Anderson diz que uso de spray de pimenta pela GCM é investigado

O prefeito de São José dos Campos, Anderson Farias (PSD), disse que está sendo investigado o uso de spray de pimenta pela GCM (Guarda Civil Municipal) para dispersar um protesto de moradores da Vila Unidos, na zona norte de São José, na manhã dessa segunda-feira (22). O protesto começou depois que um parquinho e uma academia ao ar livre foram retirados da comunidade.

Moradores alegaram que o tratamento recebido da GCM foi mais rígido do que o aplicado em bairros nobres da cidade, como Urbanova ou Jardim Aquarius. O caso repercutiu nas redes sociais (veja o vídeo).