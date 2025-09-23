24 de setembro de 2025
FLAGRANTE

Homem é preso por tráfico de drogas após agredir GCM na região

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Apreensões da GCM em Caraguatatuba
Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outros crimes após uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (22), no bairro Perequê-Mirim.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um grupo que se dispersou ao notar a presença da viatura. Os agentes conseguiram deter um dos indivíduos, com quem foram encontradas 52 porções de maconha, 30 porções de crack e R$ 48 em dinheiro.

O homem resistiu à prisão, agredindo um dos guardas, que sofreu ferimentos leves. Após ser contido, o suspeito foi levado à delegacia, onde foi descoberto que ele já tinha uma ficha criminal extensa, com condenações por homicídio, roubo e tráfico de drogas. Os entorpecentes e o dinheiro foram apreendidos, e o suspeito permaneceu à disposição da Justiça.

