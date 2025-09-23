Homem é preso por tráfico de drogas após agredir GCM na região

Um homem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e outros crimes após uma abordagem da GCM (Guarda Civil Municipal) de Caraguatatuba. A prisão ocorreu na noite de segunda-feira (22), no bairro Perequê-Mirim.

Durante patrulhamento, a equipe avistou um grupo que se dispersou ao notar a presença da viatura. Os agentes conseguiram deter um dos indivíduos, com quem foram encontradas 52 porções de maconha, 30 porções de crack e R$ 48 em dinheiro.