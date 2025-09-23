Confusão termina com facada e roubo de R$ 10 mil no colchão

Um episódio de violência envolvendo desavença pessoal, tentativa de homicídio e roubo mobilizou a Polícia Militar na noite da última sexta-feira (19) em Natividade da Serra. O caso só foi formalizado nesta segunda-feira (22), na Delegacia de Polícia da cidade.
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp
De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após uma briga entre Gilberto Dutra dos Santos, conhecido como “Beto”, e um homem identificado apenas como Professor Frederico. Durante o desentendimento, ocorrido nas proximidades do bairro Alto, Frederico teria tentado esfaquear Beto, que conseguiu desarmá-lo e, em seguida, golpeá-lo com a mesma faca na região das nádegas.
Após o confronto, Beto fugiu para uma área de mata, onde permaneceu escondido até a madrugada de sábado. Quando retornou à própria casa, percebeu que cerca de R$ 10.040,00, guardados embaixo do colchão, haviam sido levados. O dinheiro, segundo ele, era fruto de serviços na área de reciclagem.
O boletim aponta como suspeitos do roubo dois homens identificados apenas como Marquinho, morador próximo a uma adega, e seu sobrinho Jonatan. Ambos teriam se aproveitado da ausência de Beto para subtrair a quantia.
Temendo represálias, Beto voltou a se esconder e, no domingo, procurou refúgio em um posto de combustíveis no bairro Pouso Alto, onde pediu ajuda a conhecidos. A Polícia Militar foi acionada e o acompanhou até a delegacia, onde o caso foi registrado.
A ocorrência foi registrada como lesão corporal, roubo em residência e tentativa de homicídio. A Polícia Civil investiga as responsabilidades de cada envolvido e deve ouvir novas testemunhas nos próximos dias.