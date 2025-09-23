Confusão termina com facada e roubo de R$ 10 mil no colchão

Um episódio de violência envolvendo desavença pessoal, tentativa de homicídio e roubo mobilizou a Polícia Militar na noite da última sexta-feira (19) em Natividade da Serra. O caso só foi formalizado nesta segunda-feira (22), na Delegacia de Polícia da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a confusão começou após uma briga entre Gilberto Dutra dos Santos, conhecido como “Beto”, e um homem identificado apenas como Professor Frederico. Durante o desentendimento, ocorrido nas proximidades do bairro Alto, Frederico teria tentado esfaquear Beto, que conseguiu desarmá-lo e, em seguida, golpeá-lo com a mesma faca na região das nádegas.