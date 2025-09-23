Adolescente de 17 anos é baleado em frente de casa na região

Um jovem de 17 anos foi vítima de uma tentativa de homicídio na noite de segunda-feira (22), no bairro Perequê-Açu, em Ubatuba. Ele foi alvejado por disparos de arma de fogo quando estava em frente à sua residência, na rua Praia da Almada.

De acordo com o boletim de ocorrência, vizinhos relataram ter ouvido os tiros por volta das 19h30 e encontraram o adolescente caído, com sangramento intenso. O Samu foi acionado e prestou os primeiros socorros, conduzindo a vítima à Santa Casa local. O estado de saúde dele não foi informado oficialmente.