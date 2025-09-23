Mulher é rendida ao chegar em casa no Centro de Taubaté

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de participar do roubo de um carro em Taubaté na noite de segunda-feira (22). A vítima de 35 anos, foi surpreendida ao chegar em casa, no Centro da cidade, quando dois criminosos anunciaram o assalto e levaram seu veículo e pertences pessoais, incluindo celular e cartões.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada e conseguiu localizar o automóvel VW Fox, de cor prata, trafegando na rodovia Oswaldo Cruz, em direção a São Luiz do Paraitinga. Os policiais deram ordem de parada, mas os ocupantes desobedeceram e fugiram. Durante a perseguição, já na Rodovia Nelson Ferreira Pinto, quatro pessoas abandonaram o carro e correram para uma área de mata.