Mulher é rendida ao chegar em casa no Centro de Taubaté

A Polícia Militar prendeu em flagrante um homem acusado de participar do roubo de um carro em Taubaté na noite de segunda-feira (22). A vítima de 35 anos, foi surpreendida ao chegar em casa, no Centro da cidade, quando dois criminosos anunciaram o assalto e levaram seu veículo e pertences pessoais, incluindo celular e cartões.
De acordo com o boletim de ocorrência, a PM foi acionada e conseguiu localizar o automóvel VW Fox, de cor prata, trafegando na rodovia Oswaldo Cruz, em direção a São Luiz do Paraitinga. Os policiais deram ordem de parada, mas os ocupantes desobedeceram e fugiram. Durante a perseguição, já na Rodovia Nelson Ferreira Pinto, quatro pessoas abandonaram o carro e correram para uma área de mata.
Um dos suspeitos efetuou dois disparos contra os policiais, mas ninguém foi atingido. Na sequência, três envolvidos foram localizados: Kleber Aparecido Ribeiro Pereira, de 25 anos, que confessou o crime, além de Luiz Fernando de Andrade, de 40 anos, e Marinara Aparecida dos Santos, de 28, que alegaram não ter participação no assalto e disseram apenas ter aceitado carona.
Segundo a PM, o quarto suspeito, apontado como autor dos disparos e mentor do roubo, conseguiu escapar pela mata. Ele foi identificado pelos comparsas como Kauã, conhecido pelo apelido “Distúrbio”, morador do bairro Belém em Taubaté, ligado a pontos de tráfico na região.
Em depoimento, Kleber confessou ter praticado o assalto junto com Kauã, afirmando que o objetivo era conseguir dinheiro para comprar drogas. A vítima não conseguiu reconhecer com certeza os detidos, mas indicou que câmeras de segurança próximas podem ter registrado a ação.
O delegado Carlos Eduardo Nascimento, responsável pelo caso, decretou a prisão em flagrante de Kleber pelo crime de roubo qualificado, já que o crime foi praticado em concurso de pessoas e com grave ameaça. O celular da vítima foi recuperado, e o carro devolvido.
Luiz e Marinara foram liberados após prestarem depoimento, mas seguem investigados. Já o suspeito Kauã, o “Distúrbio”, permanece foragido e é considerado peça-chave no crime.
A Polícia Civil instaurou inquérito e segue nas buscas para localizar o foragido e confirmar a participação de cada um dos envolvidos.