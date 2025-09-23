Homem ameaça 'picar em pedaços' a mulher e acaba preso

A Polícia Militar prendeu em flagrante Helton Marciano da Rocha, de 44 anos, acusado de tentar matar sua companheira de 57, em uma residência no bairro Vista Alegre, em Potim. O caso foi registrado como violência doméstica, tentativa de feminicídio e resistência à prisão.
Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu escapar para a rua após ser ameaçada com uma faca dentro de casa. Ela relatou que o companheiro puxou seu braço com força e afirmou que a mataria e a “picaria em pedaços”. Ela fugiu e acionou a Polícia Militar, que já havia atendido outras ocorrências no mesmo endereço.
Ao chegar ao local, os policiais encontraram o suspeito dentro do imóvel, em estado alterado e agressivo. Após tentativas frustradas de negociação, foi necessário o uso de força moderada e algemas para contê-lo. Uma faca de cozinha, usada na ameaça, foi apreendida.
Helton resistiu à abordagem e permaneceu agitado mesmo durante a condução à delegacia, dificultando a comunicação com os agentes. Já a vítima, que apresentava a roupa rasgada, foi encaminhada ao Instituto Médico Legal para exames periciais.
Na delegacia, a vítima solicitou medidas protetivas de urgência, incluindo o afastamento do agressor do lar, proibição de aproximação e de qualquer tipo de contato.
O delegado de plantão confirmou a prisão em flagrante e representou pela conversão em prisão preventiva, destacando o risco de reincidência e a necessidade de garantir a segurança da vítima.
Helton Marciano foi encaminhado para a Cadeia Pública de Lorena, onde aguarda audiência de custódia. O inquérito policial foi instaurado para apurar o caso.