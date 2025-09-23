Homem ameaça 'picar em pedaços' a mulher e acaba preso

A Polícia Militar prendeu em flagrante Helton Marciano da Rocha, de 44 anos, acusado de tentar matar sua companheira de 57, em uma residência no bairro Vista Alegre, em Potim. O caso foi registrado como violência doméstica, tentativa de feminicídio e resistência à prisão.

Segundo o boletim de ocorrência, a vítima conseguiu escapar para a rua após ser ameaçada com uma faca dentro de casa. Ela relatou que o companheiro puxou seu braço com força e afirmou que a mataria e a “picaria em pedaços”. Ela fugiu e acionou a Polícia Militar, que já havia atendido outras ocorrências no mesmo endereço.

