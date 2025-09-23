24 de setembro de 2025
SEGURANÇA VIÁRIA

Nove radares de velocidade entram em operação em rodovias do Vale

Por Da redação | Vale do Paraíba
| Tempo de leitura: 1 min
O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) ativou, nesta terça-feira (23), nove novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias do Vale do Paraíba e região.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos, escolhidos com base em estudos de risco, em vias estaduais com velocidade variando de 40 km/h a 60 km/h, com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança viária. Caso excedam os limites de velocidade permitidos, os motoristas estão sujeitos a autuação.

Confira abaixo a lista de ativações:

  • SP 052 – Km 220,500 – Cruzeiro – 60 km/h

  • SP 052 – Km 232,573 – Cruzeiro – 40 km/h

SP 055 – Km 89,100 – Caraguatatuba – 40 km/h

  • SP 055 – Km 114,260 – São Sebastião – 40 km/h

  • SP 121 – Km 17,954 – Redenção da Serra – 60 km/h

  • SP 123 – Km 42,688 – Campos do Jordão – 40 km/h

  • SP 125 – Km 77,000 – São Luís do Paraitinga – 40 km/h

  • SPA 085/060 – Km 0,962 – Pindamonhangaba – 60 km/h

  • SPA 092/060 – Km 2,269 – Pindamonhangaba – 60 km/h

