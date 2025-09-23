Nove radares de velocidade entram em operação em rodovias do Vale

O DER-SP (Departamento de Estradas de Rodagem de São Paulo) ativou, nesta terça-feira (23), nove novos radares de fiscalização eletrônica em rodovias do Vale do Paraíba e região.

Os equipamentos estão instalados em pontos estratégicos, escolhidos com base em estudos de risco, em vias estaduais com velocidade variando de 40 km/h a 60 km/h, com o objetivo de prevenir acidentes e garantir a segurança viária. Caso excedam os limites de velocidade permitidos, os motoristas estão sujeitos a autuação.