Com Super Tucano da Embraer, FAB intercepta aeronave hostil

A FAB (Força Aérea Brasileira) interceptou, nessa segunda-feira (22), uma aeronave suspeita oriunda do Peru. Segundo o Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após ingressar no espaço aéreo brasileiro e uma aeronave A-29 Super Tucano, fabricada pela Embraer, decolou para interceptar e aplicar as medidas de policiamento do espaço aéreo.

Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e sem comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, vindo a ser classificada como suspeita.