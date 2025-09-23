Com Super Tucano da Embraer, FAB intercepta aeronave hostil

A FAB (Força Aérea Brasileira) interceptou, nessa segunda-feira (22), uma aeronave suspeita oriunda do Peru. Segundo o Comae (Comando de Operações Aeroespaciais), o avião foi detectado pelos radares da Força Aérea após ingressar no espaço aéreo brasileiro e uma aeronave A-29 Super Tucano, fabricada pela Embraer, decolou para interceptar e aplicar as medidas de policiamento do espaço aéreo.
Durante a interceptação, verificou-se que a aeronave, sem plano de voo, não apresentava matrícula visível e sem comunicação com os órgãos de controle do tráfego aéreo, vindo a ser classificada como suspeita.
O Super Tucano decolou para interceptar a aeronave, realizando o reconhecimento a distância e, em seguida, o piloto realizou a interrogação, por meio da qual tentou estabelecer contato rádio e visual com a aeronave suspeita.
Diante da ausência de resposta, o próximo passo foi a ordem para mudança de rota da aeronave, ainda sem colaboração do piloto. Foi aplicado o tiro de aviso para que fossem cumpridas as ordens da defesa aeroespacial.
Como a aeronave permaneceu irredutível, foi classificada como hostil e passou a ser objeto do tiro de detenção.
Então, o piloto suspeito manobrou a sua aeronave para um pouso a cerca de 30 quilômetros a oeste da cidade de Tefé (AM), em uma região desabitada.
Um helicóptero H-60 Black Hawk da Força Aérea Brasileira conduziu uma equipe da Polícia Federal para o local, que deteve o suspeito.
Segundo a FAB, a interceptação integra o esforço conjunto entre o Ministério da Defesa e órgãos de segurança pública no combate ao narcotráfico em áreas de fronteira, alinhado com o Programa de Proteção Integrada de Fronteiras e a Operação Ostium.