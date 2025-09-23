Cidades da região montam 'cinturão' de taxas ambientais

A onda de criação de taxas de preservação ambiental vem ganhando força no Vale do Paraíba e Litoral Norte, com diferentes municípios avançando em projetos que buscam cobrar visitantes pelo ingresso de veículos em seus territórios. O objetivo declarado é compensar os impactos ambientais do turismo, mas, na prática, as prefeituras enxergam na medida uma importante fonte de arrecadação.

O movimento começou em Ubatuba, pioneira na região, que implementou a cobrança em fevereiro de 2023. De lá para cá, segundo dados da própria administração municipal, a cidade já arrecadou mais de R$ 130 milhões com a taxa, aplicada a turistas que permanecem mais de quatro horas no município.