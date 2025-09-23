Campos do Jordão aprova projeto para cobrar taxa de turistas

A Câmara Municipal aprovou em primeira votação, na segunda-feira (22), a proposta da Prefeitura de Campos do Jordão para instituir a cobrança de uma taxa de preservação ambiental sobre a entrada de veículos na cidade. O projeto, de autoria do prefeito Caê (Republicanos), ainda precisa passar por uma segunda votação antes de seguir para sanção.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A iniciativa busca regulamentar uma lei de 2019 que nunca chegou a ser aplicada. Segundo a administração municipal, a cobrança pretende minimizar os impactos ambientais provocados pelo intenso fluxo de turistas que visitam o município, especialmente durante os períodos de inverno e alta temporada.