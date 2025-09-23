Adeus, Guilherme! Rapaz morre após acidente de moto no Vale

A morte precoce de Guilherme Ferreira Guglielmeli, de 30 anos, tem gerado profunda comoção em Lorena e nas redes sociais. Muito querido pela família, amigos e colegas de estudo, Guilherme sofreu um acidente de moto na segunda-feira (22) e não resistiu aos ferimentos. Descrito como educado, inteligente e batalhador, Guilherme cultivou muitas amizades ao longo da vida e deixou lembranças de alegria e companheirismo. Sua partida repentina abalou a cidade.

O corpo está sendo velado nesta terça-feira (23), a partir das 8h, na Igreja Metodista de Lorena, e o sepultamento será realizado às 16h no Cemitério Parque Memorial de Lorena, na Rodovia Osvaldo Junqueira Ortis Monteiro, no Parque das Rodovias.