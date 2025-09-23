Adeus, Guilherme! Rapaz morre após acidente de moto no Vale

A morte precoce de Guilherme Ferreira Guglielmeli, de 30 anos, tem gerado profunda comoção em Lorena e nas redes sociais. Muito querido pela família, amigos e colegas de estudo, Guilherme sofreu um acidente de moto na segunda-feira (22) e não resistiu aos ferimentos. Descrito como educado, inteligente e batalhador, Guilherme cultivou muitas amizades ao longo da vida e deixou lembranças de alegria e companheirismo. Sua partida repentina abalou a cidade.
O corpo está sendo velado nesta terça-feira (23), a partir das 8h, na Igreja Metodista de Lorena, e o sepultamento será realizado às 16h no Cemitério Parque Memorial de Lorena, na Rodovia Osvaldo Junqueira Ortis Monteiro, no Parque das Rodovias.
Nas redes sociais, amigos e ex-professores lamentaram a perda e prestaram homenagens. “Menino de ouro! Grande amigo de toda minha família! Você era bom demais p/ esse mundo Gui. Descansa em paz, meu querido”, escreveu Anna Nery.
“Poxa, meu amigo, como é difícil entrar aqui e ver essa postagem. Que Deus conforte o coração da sua mãezinha e toda a família”, disse Mariana Barbosa.
“Uma tristeza! Um menino educado, inteligente, batalhador! Tive a oportunidade de ser sua professora e orientadora de TCC. A notícia é avassaladora”, relatou a professora Lili.