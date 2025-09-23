SJC: Mulher com extensa ficha criminal é presa após furto em loja

Uma mulher de 53 anos, com extensa ficha criminal, foi presa em flagrante após furtar produtos de uma loja de utilidades na Rua 15 de Novembro, no Centro de São José dos Campos, na manhã desta segunda-feira (22/09). Segundo o registro, ela saiu do estabelecimento com 1 sabonete (Nivea), 18 barras de cereal e 6 brownies e foi alcançada pelo gerente já na calçada.

A GCM foi acionada e a conduziu à delegacia, onde o flagrante foi lavrado. A suspeita disse estar embriagada e com fome, mas a autoridade policial afastou estado de necessidade e insignificância diante da quantidade e da reiteração delitiva, e representou pela prisão preventiva (sem fiança).

O caso foi registrado como furto (art. 155 do CP) em interior de estabelecimento comercial. Ninguém ficou ferido.

Antecedentes: histórico de crimes patrimoniais e ordens de prisão.