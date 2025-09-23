24 de setembro de 2025
CLIMA

Qual a previsão do tempo para Campos nesta quarta (24)? Confira

Por Da Redação | Campos do Jordão
| Tempo de leitura: 1 min
Pixabay
Dados do Climatempo indicam mudanças nas condições meteorológicas nas principais cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (24). O dia será marcado por variação de nuvens e possibilidade de chuva em algumas localidades. Abaixo, confira os detalhes para cada município.

São José dos Campos

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 22°C.

Taubaté

Em Taubaté, a previsão também é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite segue com tempo fechado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 25°C.

Guaratinguetá

A cidade deve ter um dia nublado com possibilidade de chuva. Durante o dia, há sol entre nuvens, mas o tempo fica nublado à noite, com chances de garoa. A mínima é de 15°C e a máxima de 25°C, com 92% de chance de precipitação.

Caraguatatuba

O dia começa com sol entre nuvens, mas o tempo muda para nublado no decorrer do dia, com possibilidade de garoa à noite. As temperaturas ficam entre 17°C e 20°C, com 95% de chance de chuva.

Campos do Jordão

Na Serra da Mantiqueira, o dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanece encoberto, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 21°C.

