Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (24)? Confira

Dados do Climatempo indicam mudanças nas condições meteorológicas nas principais cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (24). O dia será marcado por variação de nuvens e possibilidade de chuva em algumas localidades. Abaixo, confira os detalhes para cada município.
São José dos Campos
O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 22°C.
Taubaté
Em Taubaté, a previsão também é de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. A noite segue com tempo fechado, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 15°C e 25°C.
Guaratinguetá
A cidade deve ter um dia nublado com possibilidade de chuva. Durante o dia, há sol entre nuvens, mas o tempo fica nublado à noite, com chances de garoa. A mínima é de 15°C e a máxima de 25°C, com 92% de chance de precipitação.
Caraguatatuba
O dia começa com sol entre nuvens, mas o tempo muda para nublado no decorrer do dia, com possibilidade de garoa à noite. As temperaturas ficam entre 17°C e 20°C, com 95% de chance de chuva.
Campos do Jordão
Na Serra da Mantiqueira, o dia terá sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanece encoberto, mas sem chuva. As temperaturas variam entre 12°C e 21°C.