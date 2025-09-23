Qual a previsão do tempo para Taubaté nesta quarta (24)? Confira

Dados do Climatempo indicam mudanças nas condições meteorológicas nas principais cidades da Região Metropolitana do Vale do Paraíba nesta quarta-feira (24). O dia será marcado por variação de nuvens e possibilidade de chuva em algumas localidades. Abaixo, confira os detalhes para cada município.

São José dos Campos

O dia será de sol com muitas nuvens e períodos de céu nublado. À noite, o tempo permanece com muitas nuvens, mas sem previsão de chuva. A temperatura mínima será de 14°C e a máxima de 22°C.

Taubaté