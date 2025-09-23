24 de setembro de 2025
OPERAÇÃO SEGURA

Maria da Penha: procurado é preso em ação da polícia na região

Por Da redação | São Sebastião
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
'Operação Segura' da Polícia Municipal em São Sebastião
A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu na madrugada de sábado (20) um homem de 25 anos que era procurado pela Justiça. A captura ocorreu no bairro Topolândia, na região central da cidade.

Durante patrulhamento na rua Santiago, como parte da ‘Operação Segura’, a equipe abordou uma motocicleta. O condutor, J.G.O.B., não portava documentos pessoais. Ao consultar o sistema policial, os agentes descobriram a existência de um mandado de prisão contra ele, com base no artigo 129 da Lei Maria da Penha.

Diante dos fatos, o homem foi detido e levado para a Delegacia Central, onde permaneceu à disposição da Justiça.

