Maria da Penha: procurado é preso em ação da polícia na região

A Polícia Municipal de São Sebastião prendeu na madrugada de sábado (20) um homem de 25 anos que era procurado pela Justiça. A captura ocorreu no bairro Topolândia, na região central da cidade.

Durante patrulhamento na rua Santiago, como parte da ‘Operação Segura’, a equipe abordou uma motocicleta. O condutor, J.G.O.B., não portava documentos pessoais. Ao consultar o sistema policial, os agentes descobriram a existência de um mandado de prisão contra ele, com base no artigo 129 da Lei Maria da Penha.