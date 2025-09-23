Chuvas e ventos fortes provocam 600 pontos sem energia no Vale

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que ultrapassaram 100 km/h entre domingo (21) e segunda-feira (22) provocaram mais de 1,5 mil ocorrências de falta de energia na área de concessão da EDP, sendo mais de 600 apenas no Vale do Paraíba.

Segundo a concessionária, o número de equipes em campo foi ampliado em sete vezes para acelerar os reparos, e até esta terça-feira 92% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento normalizado na região.