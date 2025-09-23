Chuvas e ventos fortes provocam 600 pontos sem energia no Vale

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que ultrapassaram 100 km/h entre domingo (21) e segunda-feira (22) provocaram mais de 1,5 mil ocorrências de falta de energia na área de concessão da EDP, sendo mais de 600 apenas no Vale do Paraíba.
Segundo a concessionária, o número de equipes em campo foi ampliado em sete vezes para acelerar os reparos, e até esta terça-feira 92% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento normalizado na região.
Em São José dos Campos, os bairros com mais registros foram Jardim Satélite, Urbanova, Vila Ema e Aquarius. Já em Jacareí, os mais afetados foram Jardim Flórida, Parateí e Santa Marina.
Os principais danos envolvem a queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, além do lançamento de objetos que exigem reparos mais complexos e demorados.
A EDP destacou que, em eventos climáticos de grande impacto, o atendimento segue critérios de prioridade, começando por hospitais, postos de saúde, escolas, creches e demais serviços essenciais, além de casos que representem risco à vida ou que atinjam grande volume de consumidores. Em algumas situações, os trabalhos são realizados em conjunto com a Defesa Civil e órgãos municipais.
A companhia reforçou o alerta de segurança para que a população não se aproxime de cabos partidos ou fios caídos, acionando imediatamente os canais de atendimento em caso de risco.