24 de setembro de 2025
CHUVA

Chuvas e ventos fortes provocam 600 pontos sem energia no Vale

Por Leandro Vaz | São José dos Campos
| Tempo de leitura: 1 min
Da redação
Leandro Vaz
Árvore no Aquárius causou problemas no trânsito
Árvore no Aquárius causou problemas no trânsito

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que ultrapassaram 100 km/h entre domingo (21) e segunda-feira (22) provocaram mais de 1,5 mil ocorrências de falta de energia na área de concessão da EDP, sendo mais de 600 apenas no Vale do Paraíba.

Segundo a concessionária, o número de equipes em campo foi ampliado em sete vezes para acelerar os reparos, e até esta terça-feira 92% dos clientes afetados já tiveram o fornecimento normalizado na região.

Em São José dos Campos, os bairros com mais registros foram Jardim Satélite, Urbanova, Vila Ema e Aquarius. Já em Jacareí, os mais afetados foram Jardim Flórida, Parateí e Santa Marina.

Os principais danos envolvem a queda de árvores e galhos sobre a rede elétrica, além do lançamento de objetos que exigem reparos mais complexos e demorados.

A EDP destacou que, em eventos climáticos de grande impacto, o atendimento segue critérios de prioridade, começando por hospitais, postos de saúde, escolas, creches e demais serviços essenciais, além de casos que representem risco à vida ou que atinjam grande volume de consumidores. Em algumas situações, os trabalhos são realizados em conjunto com a Defesa Civil e órgãos municipais.

A companhia reforçou o alerta de segurança para que a população não se aproxime de cabos partidos ou fios caídos, acionando imediatamente os canais de atendimento em caso de risco.

