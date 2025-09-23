24 de setembro de 2025
TRÁFICO DE DROGAS

'Droga de playboy' é apreendida pela PM no Vale

Jacareí
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação/PM
Apreensão de 'droga de playboy' em Jacareí

Policiais militares do 41º BPM/I (Batalhão de Polícia Militar do Interior) prenderam um homem por tráfico de drogas em Jacareí, nessa segunda-feira (22). A prisão aconteceu no bairro Vila Zezé, quando a equipe avistou um indivíduo carregando uma mochila preta. Ao perceber a presença policial, ele tentou fugir a pé, mas foi alcançado.

Durante a busca pessoal, os policiais localizaram em sua posse uma quantidade significativa de uma droga conhecida como “droga de playboy” (foto abaixo). Foram apreendidos duas placas de "Dry" (210,75 g), um aparelho celular e uma mochila preta.

Diante dos fatos, o suspeito foi conduzido à Central de Polícia Judiciária de Jacareí e ficou à disposição da Justiça.

