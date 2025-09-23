24 de setembro de 2025
FISCALIZAÇÃO

Ação contra os 'fluxos' apreende carros e motocicletas na região

Por Da redação | Ubatuba
| Tempo de leitura: < 1 min
A Prefeitura de Ubatuba, com a colaboração da GCM (Guarda Civil Municipal) e da Polícia Militar, realizou uma ação de fiscalização em comércios locais para combater os chamados "fluxos".

A operação, que aconteceu no último sábado (19) à noite, resultou na apreensão de três motocicletas, três carros e um carrinho de bebidas, além da lavratura de 32 autos de infração de trânsito.

