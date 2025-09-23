24 de setembro de 2025
UNIVERSIDADE

Feira das Profissões mostra opções de carreira para estudantes

Por Da redação | Taubaté
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Feira de Profissões da Unitau apresenta mais de 40 cursos de graduação
Feira de Profissões da Unitau apresenta mais de 40 cursos de graduação

A Unitau (Universidade de Taubaté) realiza nos dias 24 e 25 de setembro a "Feira de Profissões", voltada a alunos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Com entrada gratuita, a feira busca auxiliar estudantes a partir do 9º ano do Ensino Fundamental na escolha de suas carreiras.

O evento, que acontece no CEN (Departamento de Comunicação e Negócios), contará com mais de 40 estandes de cursos de graduação, além de oficinas, orientação profissional, Show da Física e Júri Simulado. Os visitantes terão a oportunidade de interagir diretamente com professores e universitários, vivenciando a rotina acadêmica.

Segundo a Pró-reitora de Graduação, Profa. Dra. Máyra Cecília Dellú, a Feira de Profissões é um momento único para os jovens, onde eles podem "transformar dúvidas em decisões, sonhos em planos reais".

