Feira das Profissões mostra opções de carreira para estudantes

A Unitau (Universidade de Taubaté) realiza nos dias 24 e 25 de setembro a "Feira de Profissões", voltada a alunos da Região Metropolitana do Vale do Paraíba e Litoral Norte.

Com entrada gratuita, a feira busca auxiliar estudantes a partir do 9º ano do Ensino Fundamental na escolha de suas carreiras.

