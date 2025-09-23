24 de setembro de 2025
INCÊNDIO

Incêndio consome residência e material reciclável em Guará

Por Da redação | Guaratinguetá
| Tempo de leitura: < 1 min
Reprodução
Imagem ilustrativa
Imagem ilustrativa

O Corpo de Bombeiros de Guaratinguetá foi acionado para combater um incêndio em uma residência localizada na Rua Tiradentes, no bairro São Benedito. A ocorrência foi na madrugada de segunda-feira (22).

O fogo consumiu cerca de 40 metros quadrados da área e atingiu materiais recicláveis que estavam armazenados no imóvel. As chamas foram extintas pela equipe, e a área foi deixada em segurança. Não houve registro de vítimas no incidente.

