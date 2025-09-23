Homem é baleado durante furto a padaria de mulher de PM na região

Um homem de aproximadamente 35 anos foi baleado na perna e no tórax, na noite dessa segunda-feira (22), após uma tentativa de furto a uma padaria. O estabelecimento seria de propriedade da mulher de um policial militar.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 19h36, para ocorrência com vítima de disparo de arma de fogo na rua Paranaense, no bairro Estufa 1, em apoio ao Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência).