Polícia Civil Investiga morte de homem de 35 anos na região

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 35 anos, em Ubatuba, no início da tarde do último sábado (20). O homem foi atingido por disparo de arma de fogo no tórax, na rua Esmeralda (esquina com Rua Turmalina Negra), bairro Perequê-Açu.
A vítima foi socorrida por populares ao pronto-socorro do bairro Ipiranguinha, mas não resistiu. A autoria é desconhecida e o caso é investigado pela Polícia Civil.
De acordo com o boletim de ocorrência, o local foi preservado pela Polícia Militar e periciado por equipe de Caraguatatuba. Não foram encontradas cápsulas ou projéteis, apenas mancha de sangue no chão.
A companheira da vítima foi arrolada como testemunha. O corpo foi encaminhado ao IML (Instituto Médico Legal) de Caraguatatuba para exame necroscópico. A Polícia Civil apura imagens de câmeras de monitoramento próximas.