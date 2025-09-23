Polícia Civil Investiga morte de homem de 35 anos na região

A Polícia Civil investiga a morte de um homem de 35 anos, em Ubatuba, no início da tarde do último sábado (20). O homem foi atingido por disparo de arma de fogo no tórax, na rua Esmeralda (esquina com Rua Turmalina Negra), bairro Perequê-Açu.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

A vítima foi socorrida por populares ao pronto-socorro do bairro Ipiranguinha, mas não resistiu. A autoria é desconhecida e o caso é investigado pela Polícia Civil.