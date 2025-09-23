24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Último vídeo da rainha antes da morte

Por Da Redação | Pedra Branca (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Último vídeo da rainha antes da morte

A morte da modelo Gabrielly Moreira, de 16 anos, gerou comoção e levantou questionamentos sobre as circunstâncias do caso. A adolescente foi encontrada sem vida durante a madrugada de sexta-feira (19).

O corpo foi localizado em uma casa em construção na cidade de Pedra Branca, no interior do Ceará. De acordo com relatos, a jovem havia saído na noite anterior para um bar acompanhada de amigos.

A Polícia Civil investiga as causas da morte e apura os fatos para esclarecer o que aconteceu nas horas anteriores ao falecimento da modelo.

