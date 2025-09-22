URGENTE: Onde está Bruna? Jovem desaparece no Vale

Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, está desaparecida desde a madrugada de domingo (21). O caso foi comunicado à Polícia Civil nesta segunda-feira (22), quando a família registrou boletim de ocorrência. O caso aconteceu em Cruzeiro.

Segundo relato do pai, Marcelo Pereira da Silva, a jovem deixou sua casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, por volta da 1h30 e não foi mais vista.