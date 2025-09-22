24 de setembro de 2025
PROCURA-SE

URGENTE: Onde está Bruna? Jovem desaparece no Vale

Por Da Redação | Cruzeiro
Reprodução
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos
Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos

Bruna Oliveira da Silva, de 25 anos, está desaparecida desde a madrugada de domingo (21). O caso foi comunicado à Polícia Civil nesta segunda-feira (22), quando a família registrou boletim de ocorrência. O caso aconteceu em Cruzeiro.

Segundo relato do pai, Marcelo Pereira da Silva, a jovem deixou sua casa no condomínio Colinas da Mantiqueira, no bairro Vila dos Comerciários, por volta da 1h30 e não foi mais vista.

O boletim registra que Bruna saiu sem levar o celular, o que aumentou ainda mais a preocupação dos parentes. O pai ressaltou que a filha não tem o hábito de se ausentar por longos períodos, não faz uso de drogas e nunca deixa os filhos sozinhos.

Ainda de acordo com o documento, um homem teria sido visto na residência da jovem na mesma noite em que ela desapareceu. A Polícia Civil apura as circunstâncias e investiga o caso.

Informações que possam contribuir com as buscas podem ser repassadas à Delegacia de Investigações Gerais (DIG) de Cruzeiro pelo WhatsApp (12) 3143-7253.

