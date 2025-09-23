Superbactéria que corrói pele atinge atleta de alto rendimento

Uma atleta de 23 anos e dois primos foram diagnosticados com uma grave infecção causada por uma superbactéria após um mergulho aparentemente inofensivo em uma piscina. O caso foi relatado pela jovem em entrevista exibida neste domingo (22) no programa Fantástico.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O episódio aconteceu em Ann Harbor, no estado de Michigan, nos Estados Unidos. Segundo o relato, pouco tempo depois do banho, os três começaram a sentir os primeiros sintomas e procuraram atendimento médico.