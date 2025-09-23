Influencer passa mal no altar e morre após casamento

A influenciadora digital Adna Rovanin-Omerbegovi, de 26 anos, morreu dois dias após o casamento. A notícia causou grande repercussão entre seguidores e amigos.

O caso ocorreu em Ilidža, na Bósnia e Herzegovina. Dona de um salão de beleza em Sarajevo e bastante conhecida nas redes sociais, Adna teria passado mal ainda durante a festa de casamento e precisou ser levada ao hospital.