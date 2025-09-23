24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Influencer passa mal no altar e morre após casamento

Por Da Redação | Ilidža, Bósnia e Herzegovina
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
A influenciadora digital Adna Rov?anin-Omerbegovi?
A influenciadora digital Adna Rov?anin-Omerbegovi?

A influenciadora digital Adna Rovanin-Omerbegovi, de 26 anos, morreu dois dias após o casamento. A notícia causou grande repercussão entre seguidores e amigos.

O caso ocorreu em Ilidža, na Bósnia e Herzegovina. Dona de um salão de beleza em Sarajevo e bastante conhecida nas redes sociais, Adna teria passado mal ainda durante a festa de casamento e precisou ser levada ao hospital.

De acordo com relatos, a jovem entrou em coma durante o atendimento médico e não resistiu, falecendo 48 horas depois da cerimônia.

A causa da morte ainda não foi oficialmente confirmada. Uma autópsia está em andamento para esclarecer o ocorrido. Enquanto isso, familiares, amigos e seguidores utilizam as redes sociais para prestar homenagens e lamentar a perda precoce.

