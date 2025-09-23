Ex-marido noticia ao vivo morte de jornalista em acidente aéreo

A jornalista e apresentadora Débora Estrella, de 43 anos, morreu em um acidente aéreo no último sábado (20). A notícia causou grande comoção no meio jornalístico e repercussão internacional.
O acidente ocorreu no município de García, em Nuevo León, no México. Débora trabalhava na emissora MMTV e estava em uma aula particular de pilotagem quando a aeronave caiu. O piloto, Bryan Ballesteros Argueta, também não resistiu.
Um detalhe chocante marcou a tragédia: o ex-marido da jornalista, o também repórter José Luis García, foi um dos primeiros a noticiar a queda do avião sem saber que Débora estava entre as vítimas. Ele chegou a compartilhar em suas redes sociais informações da Proteção Civil de Nuevo León, que confirmava a morte de um casal, mas apagou a publicação ao descobrir a identidade da ex-esposa.
Pouco antes do acidente, Débora havia feito uma postagem em seu Instagram Stories mostrando a aeronave em que embarcaria. O voo terminou tragicamente por volta das 18h50, horário da Cidade do México, quando o avião caiu próximo ao Rio Pesquería, na região do Parque Industrial Ciudad Mitras.
Testemunhas registraram o momento da queda, e equipes de emergência chegaram rapidamente ao local. Apesar da mobilização da Proteção Civil e do Corpo de Bombeiros, as duas vítimas não sobreviveram.