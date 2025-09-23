Ex-marido noticia ao vivo morte de jornalista em acidente aéreo

A jornalista e apresentadora Débora Estrella, de 43 anos, morreu em um acidente aéreo no último sábado (20). A notícia causou grande comoção no meio jornalístico e repercussão internacional.

O acidente ocorreu no município de García, em Nuevo León, no México. Débora trabalhava na emissora MMTV e estava em uma aula particular de pilotagem quando a aeronave caiu. O piloto, Bryan Ballesteros Argueta, também não resistiu.