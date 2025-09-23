Acidente entre carro e moto tira a vida de jovens de 20 anos

Duas jovens de 20 anos morreram e um homem de 57 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro na madrugada de domingo (21).

A colisão aconteceu em Rondonópolis, a 214 km de Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta de 0h, quando a motocicleta em que estavam Maria Eduarda Moretti Batista e Anna Jhulia Souza Dias trafegava pela rua João Ponce de Arruda, no sentido centro-bairro.