Acidente entre carro e moto tira a vida de jovens de 20 anos

Duas jovens de 20 anos morreram e um homem de 57 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro na madrugada de domingo (21).
A colisão aconteceu em Rondonópolis, a 214 km de Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta de 0h, quando a motocicleta em que estavam Maria Eduarda Moretti Batista e Anna Jhulia Souza Dias trafegava pela rua João Ponce de Arruda, no sentido centro-bairro.
No mesmo momento, um veículo conduzido por um homem de 44 anos seguia no sentido contrário e tentou converter à esquerda para acessar a rua Minas Gerais. A manobra acabou interceptando a trajetória da moto, provocando a batida.
As duas ocupantes da motocicleta não resistiram aos ferimentos. Já o passageiro do carro, de 57 anos, ficou ferido e precisou de atendimento médico.