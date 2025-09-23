24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Acidente entre carro e moto tira a vida de jovens de 20 anos

Por Da Redação | Rondonópolis (MT)
| Tempo de leitura: 1 min
Acidente entre carro e moto tira a vida de jovens de 20 anos
Duas jovens de 20 anos morreram e um homem de 57 anos ficou ferido em um acidente envolvendo uma moto e um carro na madrugada de domingo (21).

A colisão aconteceu em Rondonópolis, a 214 km de Cuiabá. Segundo o boletim de ocorrência, o acidente foi registrado por volta de 0h, quando a motocicleta em que estavam Maria Eduarda Moretti Batista e Anna Jhulia Souza Dias trafegava pela rua João Ponce de Arruda, no sentido centro-bairro.

No mesmo momento, um veículo conduzido por um homem de 44 anos seguia no sentido contrário e tentou converter à esquerda para acessar a rua Minas Gerais. A manobra acabou interceptando a trajetória da moto, provocando a batida.

As duas ocupantes da motocicleta não resistiram aos ferimentos. Já o passageiro do carro, de 57 anos, ficou ferido e precisou de atendimento médico.

