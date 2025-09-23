Sidnei Oliveira: Auditor de SJC ganhou R$ 383 milhões em propina

O auditor fiscal Artur Gomes da Silva Neto, de São José dos Campos, teria recebido R$ 383,6 milhões em propina em um suposto esquema de fraude bilionária no crédito de ICMS, segundo denúncia apresentada na sexta-feira (19) pelo Gedec (Grupo Especial de Repressão a Delitos Econômicos), do Ministério Público de São Paulo. O caso envolve também o empresário Sidnei Oliveira, dono da Ultrafarma, que chegou a ser preso durante a Operação Ícaro.

De acordo com a denúncia, além de Silva Neto, foram acusados a mãe dele, Kimio Mizumaki da Silva, Fátima Regina Rizzardi e Maria Hermínia de Jesus Santa Clara, que atuavam como funcionárias do auditor, além de Francisco de Carvalho Neto, apontado como responsável por movimentar R$ 5,5 milhões para lavar parte do dinheiro ilícito.

Apontado como um dos líderes do esquema bilionário, Silva Neto é ex-aluno do ITA (Instituto Tecnológico de Aeronáutica), em São José, onde se formou em primeiro lugar em sua turma.