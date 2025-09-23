Um mês após casamento, casal morre em acidente de trânsito

Um casal de jovens que havia se casado há menos de um mês morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo (21). Eles não resistiram aos ferimentos após a moto em que estavam ser atingida por um carro.

O caso ocorreu na rodovia PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará. As vítimas foram identificadas como João Pedro Prudêncio Cardoso, de 19 anos, e Maynara França Schio, de 18, que morreram ainda no local da batida. O veículo envolvido, um Ford EcoSport, ficou com a parte dianteira destruída ao colidir com a motocicleta Yamaha MT-03.