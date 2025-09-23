24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Um mês após casamento, casal morre em acidente de trânsito

Por Da Redação | Parauapebas (PA)
Um casal de jovens que havia se casado há menos de um mês morreu em um grave acidente de trânsito na madrugada de domingo (21). Eles não resistiram aos ferimentos após a moto em que estavam ser atingida por um carro.

O caso ocorreu na rodovia PA-160, em Parauapebas, no sudeste do Pará. As vítimas foram identificadas como João Pedro Prudêncio Cardoso, de 19 anos, e Maynara França Schio, de 18, que morreram ainda no local da batida. O veículo envolvido, um Ford EcoSport, ficou com a parte dianteira destruída ao colidir com a motocicleta Yamaha MT-03.

João e Maynara haviam oficializado a união no dia 28 de agosto. Nas redes sociais, compartilharam registros da cerimônia acompanhados de mensagens apaixonadas.

De acordo com a Polícia Militar, o motorista do carro seguia pela contramão quando atingiu a moto. Testemunhas relataram que moradores revoltados chegaram a agredir o condutor, que foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

O homem deu entrada em estado grave no Hospital Geral de Parauapebas (HGP), onde segue internado.

