Ficou em cárcere privado pelo padrasto e foi abusada por 30

Uma jovem de 29 anos denunciou ter vivido mais de duas décadas em situação de cárcere privado, sob controle do próprio padrasto. Durante esse período, ela afirma ter sofrido abusos constantes e sido forçada a relações com outros homens.

O caso foi registrado no Paraná, segundo a Polícia Civil. As investigações apontam que os abusos começaram quando a vítima tinha apenas 7 anos de idade. Além das agressões cometidas pelo padrasto, outros cerca de 30 homens teriam sido autorizados por ele a violentá-la.

Mesmo tendo acesso à internet e televisão, a jovem era monitorada de forma permanente e ameaçada para não revelar a situação. A denúncia chegou às autoridades por meio de uma meia-irmã, que decidiu procurar a polícia.

O suspeito foi preso em flagrante e deve responder por diversos crimes. O inquérito segue em andamento.

