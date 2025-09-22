Adeus, Di! Dona de restaurante morre no Vale e comove amigos

Familiares e amigos se despedem da comerciante Ednalva da Silva, que partiu no último domingo, dia 21, aos 51 anos. Conhecida por sua alegria contagiante, Di, como também era conhecida, deixou uma marca de carinho e dedicação na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

Di construiu laços fortes em Jacareí, onde conquistou clientes e amigos com sua simpatia e profissionalismo. Muitos recordam com carinho das marmitas preparadas por ela em seu restaurante no bairro Parque dos Príncipes, símbolo não apenas de sustento, mas de cuidado e afeto.