Adeus, Di! Dona de restaurante morre no Vale e comove amigos

Familiares e amigos se despedem da comerciante Ednalva da Silva, que partiu no último domingo, dia 21, aos 51 anos. Conhecida por sua alegria contagiante, Di, como também era conhecida, deixou uma marca de carinho e dedicação na vida de todos que tiveram o privilégio de conviver com ela.
Di construiu laços fortes em Jacareí, onde conquistou clientes e amigos com sua simpatia e profissionalismo. Muitos recordam com carinho das marmitas preparadas por ela em seu restaurante no bairro Parque dos Príncipes, símbolo não apenas de sustento, mas de cuidado e afeto.
As mensagens de despedida nas redes sociais traduzem o vazio deixado por sua partida. “Vai deixar saudades, não consigo acreditar até agora”, lamentou Luzilene Freitas.
“Que Deus a receba de braços abertos, falei com ela semana passada”, desabafou Regina Ferreira.
“Uma pessoa que sempre nos recebia com um sorriso. Uma profissional de mãos cheias”, recordou Jaime Santana.
Clientes e vizinhos também destacaram sua dedicação ao trabalho e sua maneira simples e acolhedora de tratar todos ao redor. “Eu sempre pegava marmitex no restaurante dela. Uma pessoa muito educada e comprometida”, escreveu Edna Leite.
A cerimônia de despedida acontece nesta terça-feira (23), das 9h às 13h, no Campo das Oliveiras, em Jacareí. O sepultamento será realizado no Cemitério Jardim da Paz (Parque Santo Antônio).