Criança sofre acidente e morre a caminho do velório do avô

Uma criança de dois anos perdeu a vida em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (21). Ela viajava com a família quando o veículo em que estava capotou.

O caso ocorreu na BR-376, em Paranavaí, no noroeste do Paraná. A família seguia de Curitiba para Itaúna do Sul, onde seria realizado o velório do avô da menina, que havia morrido horas antes em outro acidente.