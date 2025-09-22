24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Criança sofre acidente e morre a caminho do velório do avô

Por Da Redação | Paranavaí
| Tempo de leitura: 1 min
Uma criança de dois anos perdeu a vida em um acidente de trânsito na manhã deste domingo (21). Ela viajava com a família quando o veículo em que estava capotou.

O caso ocorreu na BR-376, em Paranavaí, no noroeste do Paraná. A família seguia de Curitiba para Itaúna do Sul, onde seria realizado o velório do avô da menina, que havia morrido horas antes em outro acidente.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal, a Mitsubishi Pajero saiu da pista e capotou. A cadeirinha onde a criança estava foi arremessada para fora do carro, e a menina não resistiu aos ferimentos.

Ainda segundo a PRF, três mulheres e uma criança de cinco anos que também estavam no veículo foram socorridas e encaminhadas à Santa Casa de Paranavaí.

