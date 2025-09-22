Ator mirim da Globo passa por cirurgia de urgência

O ator mirim Davi Malizia, de 10 anos, precisou passar por uma cirurgia de emergência no último sábado (20) após sofrer uma crise de apendicite. Por conta do procedimento, ele ficará afastado das gravações da novela por cerca de uma semana.
O jovem interpreta o personagem Samir em Êta Mundo Melhor! e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22), segundo informações da revista Quem. A previsão é que retorne às atividades no próximo dia 29 de setembro. As cenas que estavam programadas foram reorganizadas pela produção.
Para tranquilizar fãs e colegas, Davi gravou um vídeo publicado nas redes sociais. “Foi um grande susto! Mas agora tá tudo bem… Obrigado a todas as mensagens e vídeos. Amo vocês”, disse o ator.
Entre os artistas que enviaram mensagens de apoio está Larissa Manoela, que desejou pronta recuperação ao colega. “Amorzinho, que a sua recuperação seja maravilhosa, volte 100% e ainda mais forte! Estamos te esperando cheios de amor”, escreveu.