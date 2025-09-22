Ator mirim da Globo passa por cirurgia de urgência

O ator mirim Davi Malizia, de 10 anos, precisou passar por uma cirurgia de emergência no último sábado (20) após sofrer uma crise de apendicite. Por conta do procedimento, ele ficará afastado das gravações da novela por cerca de uma semana.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.

O jovem interpreta o personagem Samir em Êta Mundo Melhor! e recebeu alta hospitalar nesta segunda-feira (22), segundo informações da revista Quem. A previsão é que retorne às atividades no próximo dia 29 de setembro. As cenas que estavam programadas foram reorganizadas pela produção.