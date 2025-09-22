Adeus, Caroline; aos 20 anos, perdeu a vida em acidente

A estudante de Nutrição Caroline Feitosa, de 20 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (17), um dia após sofrer um grave acidente de trânsito.

O caso ocorreu na rodovia CE-464, no distrito de Ideal, em Aracoiaba, no interior do Ceará. Segundo informações, a jovem viajava como passageira em um carro modelo Saveiro quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista em uma curva e o veículo capotou.