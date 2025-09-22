24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Adeus, Caroline; aos 20 anos, perdeu a vida em acidente

Por Da Redação | Aracoiaba (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Adeus, Caroline; aos 20 anos, perdeu a vida em acidente
Adeus, Caroline; aos 20 anos, perdeu a vida em acidente

A estudante de Nutrição Caroline Feitosa, de 20 anos, morreu na tarde desta quarta-feira (17), um dia após sofrer um grave acidente de trânsito.

O caso ocorreu na rodovia CE-464, no distrito de Ideal, em Aracoiaba, no interior do Ceará. Segundo informações, a jovem viajava como passageira em um carro modelo Saveiro quando o motorista perdeu o controle da direção, saiu da pista em uma curva e o veículo capotou.

Caroline foi socorrida em estado crítico e levada para atendimento médico, mas não resistiu aos ferimentos. O condutor também estava no automóvel, sofreu apenas lesões leves e conseguiu se recuperar.

Familiares e amigos utilizaram as redes sociais para prestar homenagens à jovem. Eles destacaram sua simpatia, as lembranças compartilhadas e lamentaram a perda precoce.

