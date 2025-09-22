Piloto confunde aeroporto com motel e faz pouso forçado

Um avião bimotor precisou realizar um pouso forçado na noite de domingo (21) em uma área de pastagem. O piloto, único ocupante da aeronave, sofreu apenas ferimentos leves no rosto.
O caso ocorreu em Votuporanga, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o piloto relatou que havia sido contratado para transportar o bimotor, de prefixo PT-VRD, de Ribeirão Preto até o município. Durante a aproximação, ele teria confundido as luzes de um motel localizado nas imediações com a sinalização da pista de pouso do aeroporto.
Ao perceber o engano, o piloto tentou arremeter, mas um dos motores perdeu aceleração, o que resultou na queda da aeronave em uma chácara próxima à rodovia Péricles Belini (SP-461), a poucos metros do Aeroporto Estadual de Votuporanga.
O Corpo de Bombeiros informou que o condutor foi socorrido e encaminhado para atendimento médico na Santa Casa da cidade.
A Polícia Militar isolou a área até a chegada da Polícia Civil, que registrou a ocorrência. O Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) será responsável por apurar as circunstâncias do acidente.