Piloto confunde aeroporto com motel e faz pouso forçado

Um avião bimotor precisou realizar um pouso forçado na noite de domingo (21) em uma área de pastagem. O piloto, único ocupante da aeronave, sofreu apenas ferimentos leves no rosto.

O caso ocorreu em Votuporanga, no interior de São Paulo. Segundo o boletim de ocorrência, o piloto relatou que havia sido contratado para transportar o bimotor, de prefixo PT-VRD, de Ribeirão Preto até o município. Durante a aproximação, ele teria confundido as luzes de um motel localizado nas imediações com a sinalização da pista de pouso do aeroporto.