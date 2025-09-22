Onde está Levi? Homem de 50 anos desaparece em São José

Levi Ricardo de Souza, de 50 anos, está desaparecido desde a noite do último sábado (20), em São José dos Campos. Ele mora na região do Banhado e foi visto pela última vez por volta das 22h30, nas imediações de uma casa noturna localizada perto do tradicional bar do China, no centro da cidade.

Desde então, familiares e amigos têm feito buscas por conta própria, mas até agora não obtiveram nenhuma informação sobre seu paradeiro. O sumiço foi comunicado às autoridades, que acompanham o caso.