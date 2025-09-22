Temporal na região causa 1,3 mil ocorrências atendidas pela EDP

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que atingiram a região desde domingo (21) provocaram mais de 1,3 mil ocorrências na área de concessão da EDP, principalmente em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Lorena.
A concessionária de energia informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo para atender os casos, que se intensificaram nesta segunda-feira e elevaram o nível de criticidade em comparação a dias normais.
Segundo a EDP, os problemas mais comuns foram quedas de galhos e árvores e o lançamento de objetos sobre as redes elétricas, situações que exigem reparos mais complexos e demorados. A companhia destacou que, diante do grande volume de ocorrências, prioriza o restabelecimento de energia em hospitais, postos de saúde, escolas, creches, serviços essenciais e casos com risco à vida.
A Prefeitura de São José dos Campos registrou na região norte chuva de 23,1 mm e ventos de até 109 km/h. Mais de 38 quedas de árvores foram atendidas em bairros como Centro, São Dimas, Jardim Paulista, Jardim Augusta, Monte Castelo, Jardim Esplanada, Aquarius, Satélite, Parque Industrial, Vila Nair, Jardim da Granja, Vista Verde, Estrada do Bengalar, Campos de São José e Palmeiras de São José. Um semáforo na Avenida Cassiano Ricardo, no bairro Aquarius, ficou apagado.
As equipes da Prefeitura atuam em conjunto com a EDP, a Defesa Civil, a Urbam e as secretarias de Manutenção da Cidade e Mobilidade Urbana para remover galhos e árvores que atingiram a rede elétrica.
A EDP reforçou o alerta para que a população não se aproxime de cabos partidos ou fios caídos. Em caso de ocorrência, os moradores devem acionar os canais oficiais de atendimento da companhia.
Apesar dos danos materiais e da mobilização das equipes, não houve registro de feridos.