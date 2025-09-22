Temporal na região causa 1,3 mil ocorrências atendidas pela EDP

As fortes chuvas acompanhadas de rajadas de vento que atingiram a região desde domingo (21) provocaram mais de 1,3 mil ocorrências na área de concessão da EDP, principalmente em São José dos Campos, Taubaté, Jacareí e Lorena.

A concessionária de energia informou que ampliou em cinco vezes o número de equipes em campo para atender os casos, que se intensificaram nesta segunda-feira e elevaram o nível de criticidade em comparação a dias normais.