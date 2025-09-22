Deus fez a obra na vida dele'; mãe festeja cura do filho

Após meses de tratamento intensivo contra a leucemia, o pequeno Henrique Gabriel de Lima Ortiz, de 4 anos, recebeu a notícia da cura. O diagnóstico foi confirmado por exames recentes, para alívio da família.

O caso foi acompanhado pelo Hospital Regional de Campo Grande, onde a criança permaneceu internada. A mãe, Edicleia Almeida de Lima, compartilhou nas redes sociais o momento em que recebeu a confirmação e não conteve a emoção. “Hoje estou chorando muito, mas é de felicidade, de emoção. O exame da medula saiu e mostrou que a doença não está mais no corpo do meu filho”, disse, entre lágrimas.