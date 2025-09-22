24 de setembro de 2025
COVARDIA

Espancado, bebê de 3 meses é internado em estado grave

Um bebê de 1 ano e 3 meses deu entrada em estado grave no Hospital Universitário na noite desta sexta-feira (19). A criança estava entubada, em coma e apresentava múltiplas lesões pelo corpo.

O caso foi registrado em Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com os médicos, o menino chegou com fratura na clavícula, queimaduras no couro cabeludo e no pescoço, além de histórico de quatro paradas cardíacas ainda na UPA Vetor Oeste, de onde havia sido transferido pelo Samu.

A equipe médica relatou que a vítima já era acompanhada desde fevereiro deste ano, quando foi internada com mordidas, machucados nos braços e sinais de desnutrição, permanecendo hospitalizada por cerca de oito dias. Desde então, a médica responsável observava que, a cada nova entrada, o bebê apresentava ferimentos diferentes em várias partes do corpo.

O Conselho Tutelar chegou a acompanhar a família, mas perdeu contato após a mãe mudar de endereço sem comunicar o órgão. A mãe foi indiciada por lesão corporal, e o caso segue em investigação pela Polícia Civil.

