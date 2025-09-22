Espancado, bebê de 3 meses é internado em estado grave

Um bebê de 1 ano e 3 meses deu entrada em estado grave no Hospital Universitário na noite desta sexta-feira (19). A criança estava entubada, em coma e apresentava múltiplas lesões pelo corpo.

O caso foi registrado em Jundiaí, no interior de São Paulo. De acordo com os médicos, o menino chegou com fratura na clavícula, queimaduras no couro cabeludo e no pescoço, além de histórico de quatro paradas cardíacas ainda na UPA Vetor Oeste, de onde havia sido transferido pelo Samu.