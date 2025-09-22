24 de setembro de 2025
CRIME

Secretário de Finanças é encontrado sem vida em motel

Por Da Redação | Pacatuba (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Reprodução
Secretário de Finanças é encontrado sem vida em motel

O secretário de Finanças de Pacatuba, Francisco Moacyr da Silveira Moura Neto, de 59 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (17). O falecimento foi constatado ainda no local por uma equipe do Samu.

O caso aconteceu no Motel Sintonia, no distrito da Pavuna, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. O registro policial foi feito como “Achado de Cadáver – Morte Natural”, mas as circunstâncias seguem sob apuração.

Segundo levantamentos iniciais, o secretário estava acompanhado de uma servidora do município, em horário de expediente, quando passou mal entre 10h e 11h.

Moura Neto era casado, pai de dois filhos e mantinha forte ligação política, sendo considerado aliado próximo do deputado estadual Firmo Camurça. Na administração, exercia influência direta na condução das finanças municipais.

A ocorrência foi registrada às 11h11 na Rua José Ernandes Gadelha, em Pacatuba. Até o momento, o estabelecimento não se pronunciou sobre o episódio. As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes da morte.

