Secretário de Finanças é encontrado sem vida em motel

O secretário de Finanças de Pacatuba, Francisco Moacyr da Silveira Moura Neto, de 59 anos, morreu na manhã desta quarta-feira (17). O falecimento foi constatado ainda no local por uma equipe do Samu.

O caso aconteceu no Motel Sintonia, no distrito da Pavuna, em Pacatuba, Região Metropolitana de Fortaleza. O registro policial foi feito como “Achado de Cadáver – Morte Natural”, mas as circunstâncias seguem sob apuração.