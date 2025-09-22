Padrasto chamava homens para @bus@r de enteada, diz Polícia

A Polícia Civil divulgou novos detalhes sobre o caso de uma mulher de 29 anos que foi mantida em cárcere privado e sofreu abusos durante mais de duas décadas. O padrasto, apontado como autor dos crimes, foi preso na última terça-feira (16).

O caso ocorreu em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o delegado Eduardo Kruger, foram encontrados no celular do suspeito vídeos que evidenciam a gravidade da violência. “Encontramos registros da vítima praticando atos com outros homens”, afirmou.