Padrasto chamava homens para @bus@r de enteada, diz Polícia

A Polícia Civil divulgou novos detalhes sobre o caso de uma mulher de 29 anos que foi mantida em cárcere privado e sofreu abusos durante mais de duas décadas. O padrasto, apontado como autor dos crimes, foi preso na última terça-feira (16).
Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp.
O caso ocorreu em Araucária, na Região Metropolitana de Curitiba. De acordo com o delegado Eduardo Kruger, foram encontrados no celular do suspeito vídeos que evidenciam a gravidade da violência. “Encontramos registros da vítima praticando atos com outros homens”, afirmou.
A mulher foi resgatada junto com os três filhos, todos frutos do abuso. Em depoimento, contou que era retirada da escola pelo padrasto para ser levada a motéis e que vivia sob constantes ameaças de morte. Ela também relatou ter sido obrigada a manter relações com outros homens, e que alguns deles chegaram a perceber que ela estava sendo forçada.
A investigação teve início após denúncia da irmã da vítima, filha biológica do agressor. Segundo a polícia, a jovem decidiu procurar ajuda porque “queria fazer o que é certo”.
O padrasto, no entanto, nega todas as acusações. “Eu desconheço essa acusação. Nego isso aí”, declarou à polícia.