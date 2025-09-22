24 de setembro de 2025
TRAGÉDIA

Gabrielly, 16 anos: o que tirou a vida da menina?

Por Da Redação | Pedra Branca (CE)
| Tempo de leitura: 1 min
Redes sociais
Gabrielly Moreira
Gabrielly Moreira

A morte da modelo adolescente Gabrielly Moreira, de 16 anos, causou grande comoção e deixou dúvidas sobre as circunstâncias que cercam o caso. A jovem foi encontrada sem vida na madrugada de sexta-feira (19) após sair com amigos.

O episódio aconteceu em Pedra Branca, no interior do Ceará. Conhecida por participar de eventos tradicionais da cidade, onde já havia sido coroada Rainha e Princesa da Cavalgada, Gabrielly foi localizada dentro de uma casa em construção.

De acordo com relatos dos amigos que a acompanhavam, a adolescente teria “passado mal” e morrido repentinamente. No entanto, familiares que estiveram no local apontaram sinais que levantam suspeitas: escoriações no rosto e nas mãos, hematomas e um afundamento no crânio.

Na noite anterior, quinta-feira (18), Gabrielly saiu com uma jovem de 18 anos e dois adolescentes. Horas depois, a mãe e o padrasto foram despertados pelo grupo, que disse que a jovem não estava bem.

Ao chegarem ao endereço, os pais encontraram a filha já sem vida, enquanto equipes do Samu tentavam manobras de reanimação. O caso segue sob investigação.

