Gabrielly, 16 anos: o que tirou a vida da menina?

A morte da modelo adolescente Gabrielly Moreira, de 16 anos, causou grande comoção e deixou dúvidas sobre as circunstâncias que cercam o caso. A jovem foi encontrada sem vida na madrugada de sexta-feira (19) após sair com amigos.

O episódio aconteceu em Pedra Branca, no interior do Ceará. Conhecida por participar de eventos tradicionais da cidade, onde já havia sido coroada Rainha e Princesa da Cavalgada, Gabrielly foi localizada dentro de uma casa em construção.