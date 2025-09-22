Ateou fogo na mulher e no filho de 6 meses

Um homem de 27 anos é procurado pela polícia sob a suspeita de ter ateado fogo na companheira, de 33 anos, e no filho do casal, um bebê de apenas seis meses. O crime foi registrado no domingo (21).

O caso aconteceu em Lavras, na Região Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo relato da vítima à Polícia Militar, a agressão ocorreu após uma discussão. No momento em que tentou acionar a corporação, o suspeito teria dito: “se vai chamar, chama para uma coisa que presta”. Em seguida, pegou uma garrafa com etanol, despejou sobre a mulher e o bebê, que estavam sentados no sofá, e ateou fogo com um isqueiro.