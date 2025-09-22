VÍDEO: Artista de circo sofre queda durante apresentação em SJC

Um acidente durante uma apresentação do Cirque Amar na noite deste domingo (21) em São José dos Campos deixou um artista circense ferido.

Nickolas Stevanovich sofreu uma queda de aproximadamente três metros de altura enquanto realizava o número “Maca Russa”.

O incidente ocorreu quando o artista tentava executar uma volta de 360 graus no balanço e escorregou do suporte, caindo de costas no palco. O momento foi registrado em vídeo por espectadores.