Sorriso Maroto agita Caraguá em show na Praça da Cultura

Caraguatatuba recebe no dia 17 de outubro, o grupo Sorriso Maroto na Praça da Cultura, prometendo uma noite repleta de sucessos, emoção e muita nostalgia.

Os portões serão abertos a partir das 21h, e o público poderá curtir um show inesquecível ao ar livre, no coração da cidade. A estrutura do evento foi preparada para garantir conforto, segurança e muita diversão para todos.