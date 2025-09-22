24 de setembro de 2025
SHOW

Sorriso Maroto agita Caraguá em show na Praça da Cultura

Por Da redação | Caraguatatuba
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação

Caraguatatuba recebe no dia 17 de outubro, o grupo Sorriso Maroto na Praça da Cultura, prometendo uma noite repleta de sucessos, emoção e muita nostalgia.

Os portões serão abertos a partir das 21h, e o público poderá curtir um show inesquecível ao ar livre, no coração da cidade. A estrutura do evento foi preparada para garantir conforto, segurança e muita diversão para todos.

Os ingressos já estão à venda no site www.ingressos10.com.br e também nos pontos de vendas autorizados em Caraguá: Loja Imperatriz Luxos - Centro, Subway Serramar Shopping e Moda Atual Caraguá Praia Shopping Centro.

