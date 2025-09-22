Com vento de 109 km/h, SJC tem pelo menos 38 quedas de árvores

A Prefeitura de São José dos Campos informou que a forte chuva desta segunda-feira (22) foi a mais intensa do período, com registro de 23,1 milímetros de precipitação e rajadas de vento que chegaram a 109 km/h na região norte da cidade.

Clique aqui para fazer parte da comunidade de OVALE no WhatsApp e receber notícias em primeira mão. E clique aqui para participar também do canal de OVALE no WhatsApp

O temporal provocou mais de 38 ocorrências de quedas de árvores, atingindo diferentes pontos, como Centro, São Dimas, Jardim Paulista, Jardim Augusta, Monte Castelo, Jardim Esplanada, Aquarius, Jardim Satélite, Parque Industrial, Vila Nair, Jardim da Granja, Vista Verde, Estrada do Bengalar, Campos de São José e Palmeiras de São José, entre outros. Em uma das situações, um semáforo na Avenida Cassiano Ricardo, no Jardim Aquarius, ficou apagado.